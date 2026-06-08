Kaza, saat 12.00 sıralarında Ulubey-Ordu kara yolunda meydana geldi. Nizamettin Akçin yönetimindeki 28 AAS 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Berat Özdemir idaresindeki 52 AGR 177 plakalı motosiklet ile Fatih Demirtaş’ın kullandığı 52 FM 185 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat Özdemir, otomobil sürücüsü Nizamettin Akçin, hafif ticari araç sürücüsü Fatih Demirtaş ile araçlarda bulunan Koray Yılmaz, Yeter Türker, Barış Soylu ve Ekrem Kır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan Ekrem Kır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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