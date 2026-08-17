Pentagon tarafından alınan kararla satış işlemleri, fazla askeri malların devrinden sorumlu Sivil Atıcılık Programı (CMP) tarafından yürütülecek. Yoğun talep nedeniyle hazırlık süreci uzatılan satışların Ocak 2027’de başlaması ve silah başına fiyatın 2 bin doların altında olması bekleniyor.

Sivil kullanım için güvenliği sağlamak amacıyla tüfekler zorunlu bir teknik modifikasyondan geçirilecek. Orijinalinde hem yarı hem de tam otomatik ateşleme özelliğine sahip M14’ler, geri döndürülemeyecek şekilde yalnızca yarı otomatik moda dönüştürülecek. Adım adım seri numaraları belgelenerek denetlenecek olan tüfekler için kişi başı iki adet sınırı uygulanacak.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA KULLANILMIŞTI

1957’de ABD ordusunun standart silahı olarak kabul edilen M14, ağırlığı nedeniyle Vietnam Savaşı sırasında yerini M16’ya bıraksa da ilerleyen yıllarda Irak ve Afganistan’da da kullanıldı.

Tarihi değeri nedeniyle koleksiyoncular ve spor atıcıları arasında büyük ilgi gören modelin bir kısmı ise resmi törenler ve askeri ihtiyaçlar için hükümet bünyesinde kalmaya devam edecek. Satın alma şartları ve başvuru kriterleri satış tarihinden önce açıklanacak.