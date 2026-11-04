ABD merkezli Warhound adlı girişim, ordu için genetiği değiştirilmiş köpekler üretmeye hazırlanıyor. Projeye 200 milyon dolar yatırım yapılırken, köpeklerin daha sağlıklı, hızlı ve çevik olması hedefleniyor. Teknoloji şirketi Anduril ise bu hayvanlar için özel koruyucu ekipmanlar ve yazılımlar geliştirecek.

Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey'nin öncülük ettiği proje, askeri görevlerde kullanılacak köpeklerin özelliklerini genetik müdahalelerle geliştirmeyi amaçlıyor.

Lamm'ın Wired'a verdiği bilgiye göre Warhound, ilk köpek grubundan alınan hücre örnekleri üzerinde gen düzenleme çalışmalarına başladı. Örnekler, ABD'de askeri birlikler, polis teşkilatları ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan başarılı çalışma köpeklerinden toplandı.

Bu köpeklerin büyük bölümünü Belçika Malinois ırkı oluştururken Labrador ve çeşitli çoban köpeklerinden de örnekler alındı. Bilim insanları, genetik değişikliklerin ardından bu hayvanları klonlayarak yeni nesil görev köpekleri yetiştirmeyi planlıyor.

İlk hedefleri köpeklerdeki hastalık riskini azaltmak

Projenin ilk aşamasında köpeklerin daha güçlü olmasından önce sağlık sorunlarına odaklanılacak. Bilim insanları, özellikle bazı ırklarda sık görülen kalça displazisi ve belirli kanser türlerine yakalanma riskini azaltmak için genetik müdahaleler yapacak.

Warhound'un hedefleri bununla sınırlı değil. Ben Lamm, ilerleyen aşamalarda köpeklerin fiziksel ve duyusal özelliklerinin de geliştirilebileceğini belirtiyor.

TechCrunch'a konuşan Lamm, genetik çalışmalarla köpeklerin daha hızlı ve çevik hale getirilmesinin, hatta koku alma duyularının güçlendirilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Anduril köpeklere özel ekipmanlar geliştirecek

Projenin dikkat çeken ortaklarından biri de Palmer Luckey'nin savunma teknolojileri şirketi Anduril. Ancak şirketin görevi köpekleri siber sistemlere dönüştürmek değil.

Anduril, görev sırasında kullanılacak koruyucu ekipmanları ve bu donanımları destekleyen yazılımları tasarlayacak. Gözlükler, özel yelekler ve vücut zırhları geliştirilmesi planlanan ürünler arasında yer alıyor. Böylece köpeklerin tehlikeli görevlerde daha iyi korunması hedefleniyor.

Oculus VR'ın kurucusu olarak tanınan Palmer Luckey, Anduril aracılığıyla savunma teknolojileri alanında da önemli projelere imza attı. Şirket, 2024 yılında ABD Savunma Bakanlığı için yapay zeka geliştirmek üzere OpenAI ile iş birliği yaptı. Daha sonra Palantir ile ABD Ordusu'nun yeni nesil savaş alanı istihbarat sistemini geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Warhound'da Luckey ortak olarak yer alsa da kendisinin ve Anduril'in şirkette hissesi bulunmuyor. Colossal Biosciences ise girişimin hissedarları arasında yer alıyor. Şirketin CEO'luğunu daha önce Palantir'de görev yapan David Spirk üstleniyor.

İlk genetiği değiştirilmiş köpekler 2027'de doğacak

Warhound, genetik müdahaleden geçirilen ilk köpek grubunun 2027 yılının başlarında dünyaya gelmesini bekliyor.

Bu hayvanlar, doğumlarının ardından özel eğitimlerden geçirilecek. Bomba tespiti, arama kurtarma ve askeri operasyonlar gibi görevlerde kullanılmaları planlanıyor.

Proje hayata geçerse askeri görev köpeklerinin yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlayabilir. Ancak genetik müdahalelerle fiziksel ve duyusal özellikleri değiştirilmiş köpeklerin sahada nasıl performans göstereceği henüz bilinmiyor.