ORDU KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

ORDU KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16 Esas

KARAR NO : 2024/10

Ordu ili, Perşembe İlçesi, Ekinciler Mahallesi 105 ada 18 parsel sayılı parselin tamamı 567 pay kabul edilerek; 463 payı Mehmet oğlu Faik Özdemir, 24 payı Temel oğlu Dursun Ali Altuntaş, 24 payı Temel oğlu Mehmet Altuntaş, 56 payı verasette iştirakli olarak Mehmet Özdemir mirasçıları Mehmet oğlu Zikri Özdemir, Mehmet oğlu Tahir Özdemir, Mehmet oğlu Ahmet Özdemir, Mehmet kızı Gülsüm Şahin, Mehmet oğlu Hakkı Özdemir, Mehmet oğlu Faik Özdemir adlarına TESPİT VE TESCİLİNE,

Almanya'da yaşadığı bilinen ,Gerekçeli Karar ve İstinaf dilekçesi tebligatı teslim almayan,25328439028 TC nolu Dursun Ali oğlu Ayşe 1975 dlu. Hüseyin ALTUNTAŞ'a tebligat yapılamamıştır.

Gerekçeli ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ işlemlerinin yapılmış sayılacağı ve davalının tebliğinden itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.ci Hukuk Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2026

