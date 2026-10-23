Cuma günü yapılan açıklamada ordu komutanı Davies, geçmişte yaptığı bu yargı hatasının askeri değerlerle bağdaşmadığını ve sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, durumun zamanında açıklanmamış olmasından duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

1984 yılında hava kuvvetlerine katılan, 2024 yılında ordunun başkomutanlığına getirilen ve 42 yıllık askeri kariyeri boyunca Antarktika'daki bir tahliye operasyonundaki başarısıyla Yeni Zelanda Liyakat Nişanı dâhil çeşitli taltiflere layık görülen Davies'in istifasıyla birlikte komuta kademesi geçici olarak Tümamiral Mat Williams'a devredildi.

Savunma Bakanı Paul Goldsmith, istifayı kabul ettiğini belirterek konunun bir dürüstlük meselesi olduğunu ve Davies ile görevin artık sürdürülemez olduğu konusunda hemfikir kaldıklarını ifade etti.

Goldsmith, Davies’in onlarca yıllık hizmetine teşekkür ederken yaşananların orduda büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurguladı. Olayın askeri davranışları inceleyen bağımsız genel müfettişe sevk edildiği ve konuyla ilgili daha fazla detay verilmeyeceği bildirildi.