Nijerya’nın kuzeydoğusunda düzenlenen bir hava operasyonu, büyük bir sivil kayba yol açtı. Orduya ait savaş uçaklarının, Yobe ile Borno eyaletleri sınırında bulunan Jilili pazarını yanlışlıkla hedef aldığı bildirildi.

HEDEFLEME HATASI NEDENİYLE

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, saldırıda en az 56 sivil hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre operasyonun, terör örgütü Boko Haram unsurlarına yönelik planlandığı ancak istihbarat ya da hedefleme hatası nedeniyle sivil bir alanın vurulduğu ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yobe Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi. Valinin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.



