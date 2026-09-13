Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kadın, fındık hasadından dönerken düşerek hayatını kaybetti.
AYAĞI KAYDI, 6 METREDEN DÜŞÜYOR
Dün akşam Ahmetli Mahallesi'nde yaşanan olayda, Döndü Yar (62) fındık hasadının ardından evine dönmek için yola çıktı. Yar, yolda ayağının kayması sonucunda yaklaşık 6 metreden bahçeye yuvarlandı.
Yaralanan Döndü Yar, düşme sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının kurtaramadı.
Döndü Yar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.