İsrail, hava savunma stratejisinde yeni bir teknolojik hamleye hazırlanıyor. Ülkenin hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koruma kalkanını bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen İsrail Hava Kuvvetleri, askeri helikopter ve savaş uçaklarını hava lazeri silahlarıyla donatacağını açıkladı.

Yapılan planlamaya göre, ilk lazer sistemleri önümüzdeki iki yıl içinde savaş helikopterlerine monte edilecek, 2030 yılına kadar ise en yeni savaş uçaklarına tamamen entegre edilmiş olacak. Askeri yetkililer, bu yeni teknolojinin bir dönem "Demir Kubbe" (Iron Dome) sisteminin yaptığı gibi, küresel havacılık ve savaş kurallarını kökten değiştireceğini belirtiyor.

İSRAİLLİ KOMUTAN PROJENİN TESTİ GEÇTİĞİNİ DUYURDU

İsrail F-15 filosunun komutanı Albay M., projenin artık deneysel test aşamasını başarıyla geride bıraktığını vurgulayarak, bu teknolojinin bir bilim kurgu filmi olmadığını, birkaç yıl içinde jetlerin hem savunma hem de saldırı görevlerinde aktif olarak lazer kullanacağını ifade etti.

Havadan lazer sistemlerinin en büyük avantajı, maliyet etkinliği olarak öne çıkıyor. Mevcut hava savunma sistemlerinde kullanılan milyonlarca dolarlık pahalı önleyici füzeler yerine, güçlü bir lazer ışını sayesinde düşman füzeleri, havan topları ve intihar İHA'ları çok daha düşük maliyetlerle havada imha edilebilecek.

SÜREÇ İKİ AŞAMALI YÜRÜTECEK

Süreç iki aşamalı bir plan dahilinde yürütülecek. Helikopterlerin ardından savaş jetlerine uyarlanacak bu teknoloji, İsrail’in karada testlerini sürdürdüğü "Demir Işın" (Iron Beam) lazer sistemiyle de entegre çalışacak.

Ordu, lazer silahları ile geleneksel füze sistemlerinin birleşimi sayesinde modern hava tehditlerine karşı aşılması imkansız, çok katmanlı bir savunma hattı kurmayı amaçlıyor. Diğer taraftan İsrail, bölgedeki operasyonel gücünü artırmak amacıyla F-35I "Adir" savaş uçaklarını da modernize ediyor.

Yapılan gövde modifikasyonları ve harici yakıt tankı entegrasyonu sayesinde, hayalet jetlerin mevcut 1.900 kilometrelik uçuş menzilinin 2.100 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.