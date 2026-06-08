Dünyanın en gelişmiş saldırı denizaltıları olarak kabul edilen ve toplam maliyeti 12,2 milyar sterlini bulan Astute sınıfı beş nükleer denizaltının tamamı aynı anda arızalanarak kızağa çekildi.

Filodaki tüm gemilerin bakım, onarım ve teknik sorunlar nedeniyle limanlarda bekletilmesi, İngiliz savunmasında devasa bir güvenlik zafiyeti doğurdu. Eski nükleer denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, bu durumun ülkeyi Rusya'nın gözünde kelimenin tam anlamıyla "dişsiz" bıraktığını belirtti.

Ramsey, durumun çaresizlik boyutuna ulaştığını vurgulayarak, Rusya'nın son bir yılda İngiliz sularındaki deniz faaliyetlerini üçte bir oranında artırdığına ve bu krizin on yıllardır halının altına süpürüldüğüne dikkat çekti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, gelişmiş radar ve sonar sistemlerine yakalanmama özellikleriyle bilinen bu nükleer denizaltılar, İngiltere’nin nükleer caydırıcılığının belkemiğini oluşturuyor.

Astute sınıfı gemiler, Rus hayalet denizaltılarını engellemenin yanı sıra, Trident nükleer füzelerini taşıyan Vanguard sınıfı stratejik denizaltıları ve donanmanın göz bebeği olan HMS Queen Elizabeth ile HMS Prince of Wales uçak gemilerini korumakla görevliydi.

Donanma kaynakları, operasyonel durumdaki beş denizaltının tamamının bakımda olduğunu, son olarak Avustralya seferinden dönen HMS Anson’da çıkan arızaların ardından filoda denize açılacak tek bir gemi bile kalmadığını doğruladı.

Uzmanlar, gemilerin yıllarca limanda yatmasının mürettebatın eğitimini ve hayati askeri becerilerini körelteceği konusunda da ciddi uyarılarda bulunuyor.

BAŞKA KRİZLERDE PATLAK VERDİ

Kraliyet Donanması'ndaki teknik ve lojistik sorunlar sadece nükleer denizaltılarla da sınırlı değil. İngiltere'nin milyarlarca sterlinlik dev uçak gemisi HMS Prince of Wales de düşük muharebe hazırlığı sebebiyle uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor.

Resmi verilere göre dev uçak gemisi, hizmete girdiği günden bu yana zamanının yalnızca yüzde 21,3'ünü denizde geçirebilirken, ömrünün üçte birini tersanelerde onarımda tüketti.

Bunun yanı sıra İngiltere’nin Orta Doğu’ya gönderdiği uçak gemisi filosunda görev yapan yeni nesil F-35B Lightning II savaş uçaklarında da ciddi bir parça krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Yedek parça tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, bölgeye konuşlandırılan 24 savaş uçağından yalnızca 12'sinin harbe hazır durumda tutulabilmesi, İngiliz ordusunun küresel operasyon kabiliyetinin ağır bir darbe aldığını gözler önüne seriyor.