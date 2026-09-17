İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi’ndeki savaş sürecinde İsrail ordusuna ait bazı depolardan çıkarılan silah ve mühimmatın bir bölümü suç örgütlerinin eline geçti. Çalındığı belirtilen askeri malzemeler arasında LAW tipi tanksavar roketlerinin de bulunduğu aktarıldı.

SAVAŞ SIRASINDA KULLANILMIŞ GİBİ KAYDEDİLDİ

Haberde, ordunun envanterinden kaybolan ve halen kontrol dışında bulunan silah ve mühimmatın toplam miktarının net olarak belirlenemediği ifade edildi. Bu durumun, kayıp malzemelerin savaş sırasında kullanılmış gibi kayıtlara geçirilmiş olabilmesi nedeniyle tespit çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

YÜKSEK MİKTARDA SİLAH ÇIKARILDI

KAN, bu hafta Arap nüfusun yaşadığı Sajur ve Celuli kentlerinde LAW roketlerinin kullanıldığı iki ayrı olayın meydana geldiğini bildirdi. Yayın kuruluşuna göre söz konusu olaylar ve yasa dışı silah piyasasında fiyatların gerilemesi, savaş döneminde acil durum ekipmanlarının bulunduğu depolardan yüksek miktarda silahın çıkarılmış olabileceğine işaret ediyor.

VAKALAR 988’E YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail’de suç olaylarında askeri nitelikteki silahların yanı sıra insansız hava araçlarının kullanımında da artış yaşandığı bildirildi. KAN’ın paylaştığı verilere göre, el bombalarının kullanıldığı suç vakaları 2023 yılında 75 iken, 2024’te 988’e yükseldi.

Haberde, bu hafta Nasıra’da bir insansız hava aracı üzerinden el bombası atıldığına ilişkin bir olayın da kayıtlara geçtiği belirtildi.

DRONLAR KAÇAKÇILIKTA KULLANILDI

İsrail polisinin Lahav 433 biriminin yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ise Bedevi topluluklarında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sahte faturalar üzerinden yüzlerce yüksek taşıma kapasiteli drone satın aldığı tespit edildi. Söz konusu araçların henüz bulunamadığı ve nerelerde kullanıldıklarının belirlenemediği aktarıldı. Yetkililer, bazı dronların kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

RİSKLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYORLAR

KAN’a göre İsrail polisi, ordu, Şin Bet ve diğer güvenlik birimleri, askeri nitelikteki silah ve dronların suç örgütlerinin eline geçmesiyle ortaya çıkan tehdidin boyutunu değerlendirmeye ve bu riskle mücadele yöntemleri geliştirmeye devam ediyor.