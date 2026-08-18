Hunter WOLF, 20 Ağustos'ta Louisiana'daki Fort Polk'ta 82. Hava İndirme Tümeni tarafından sahada test edilecek. Askerler aracı gerçek operasyonlara benzer senaryolarda kullanarak lojistik, yaralı tahliyesi, haberleşme ve mobil güç sağlama gibi görevlerdeki performansını değerlendirecek.

1,27 TON YÜKLE ARAZİDE İLERLEYEBİLİYOR

Hunter WOLF, askerlerin yürüyerek ilerlemek zorunda olduğu ve klasik lojistik araçlarının ulaşmakta zorlandığı bölgelerde yük taşımak üzere geliştirildi. Araç yaklaşık 1.270 kilogram yük taşıyabiliyor. Böylece mühimmat, haberleşme ekipmanı, bataryalar ve diğer ağır malzemeler askerlerin sırtında taşınmak yerine robot araca yüklenebiliyor.

Aracın yükleme alanı yaklaşık 2,7 metrekare büyüklüğünde. Arazi koşullarında tek yakıt ikmaliyle 321 kilometreden fazla yol alabiliyor. İlave yakıt deposuyla menzili 965 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Hunter WOLF'un dikkat çeken özelliklerinden biri de hibrit-elektrikli tahrik sistemi. Araç gerektiğinde daha düşük sesle hareket edebiliyor. Bu özellik, motor gürültüsünün aracın konumunu belli etmesinin istenmediği görevlerde önem taşıyor.

YARALI ASKERLERİ DE TAŞIYABİLİYOR

Robot araç yalnızca yük taşımak için tasarlanmadı. Göreve göre üzerindeki ekipman değiştirilebiliyor ve yaralı askerlerin tahliyesinde de kullanılabiliyor. Böylece yaralı bir askerin tehlikeli bölgeden çıkarılması sırasında diğer askerlerin taşıma yükünün azaltılması hedefleniyor.

Yeni testlerde araca ayrıca iki taktik telsiz, beş evrensel batarya şarj ünitesi ve 15 kilovatlık mobil güç sistemi yerleştirilecek. Bu sayede Hunter WOLF sahadaki elektronik ekipmanlara elektrik sağlayan hareketli bir güç kaynağı olarak da görev yapabilecek.

Hunter WOLF daha önce 10. Dağ Tümeni ve 101. Hava İndirme Tümeni ile gerçekleştirilen eğitimlerde de kullanıldı. Yeni saha çalışmasıyla farklı birliklerin aracı nasıl kullandığı ve hangi görevlerde daha etkili olduğu değerlendirilecek.

ABD ordusu son dönemde insansız kara araçlarını özellikle cephe gerisindeki lojistik yükü azaltmak ve askerleri riskli görevlerden uzak tutmak amacıyla daha yoğun şekilde deniyor. Hunter WOLF'un 82. Hava İndirme Tümeni ile yapılacak yeni testi de aracın gerçek birlik yapısına ne kadar kolay uyum sağlayabildiğini gösterecek.