Latin Amerika ülkesi Kosta Rika, 1948 yılındaki iç savaşın ardından daimi ordusunu kaldırma kararı alarak orduya ayrılan kamu kaynaklarını eğitim, sağlık ve çevre koruma alanlarına aktardı.

Ertesi yıl anayasaya giren bu tarihi karara rağmen ülke, 20. yüzyılın ortalarında tarım ve hayvancılık nedeniyle yoğun bir ormansızlaşma süreci yaşadı ve 1980'lerin başında ormanlık alanlarının yaklaşık üçte ikisini kaybetti.

Toprak bozulması ve biyolojik çeşitlilik kaybı üzerine harekete geçen yetkililer, ağaç kesimini kısıtlayarak doğal kaynak kontrollerini sıkılaştırdı. Ülkedeki asıl dönüm noktası ise 1996 yılında hayata geçirilen ve toprak sahiplerine ormanları korumaları karşılığında ödeme yapılan sistem oldu.

Ormanları kesmek yerine korumayı ekonomik açıdan cazip hale getiren bu politika sayesinde ormansızlaşma durduruldu ve tahrip edilen alanlar hızla toparlandı.

Günümüzde topraklarının yarısından fazlası ormanlarla kaplı olan Kosta Rika, ağaçlandırmada küresel bir lider konumuna geldi.

Doğanın yeniden canlandırılması ülkeye çevresel katkıların yanı sıra önemli ekonomik faydalar da sağladı. Zengin biyolojik çeşitlilik, volkanlar ve yağmur ormanları sayesinde gelişen ekoturizm sektörü, yeni istihdam alanları yaratarak ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline geldi.