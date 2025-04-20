Yunanistan, 2025 yılında başlattığı 25 milyar Euro bütçeli savunma modernizasyon programını finanse etmek için silahlı kuvvetlere ait taşınmazların kiralanması ve değerlendirilmesi yoluna gidiyor.

Yunan Savunma Bakanlığı'nın başlattığı girişim kapsamında, orduya bağlı 2 binden fazla gayrimenkül satılarak özelleştiriliyor. Orduya bağlı binalar otel, arsalar ise rant alanı oluyor.

Ege'de Türkiye'ye karşı silahlanmaya ağırlık veren Yunanistan ordusunun, 25 milyar euroluk dev bütçeyi karşılayabilecek ekonomik gücü yok. Bu sebeple huzursuz komşu, Fransa ve İsrail gibi askeri müttefiklerden destek alıyor. Ancak bu da yeterli olmadı.

KİMİSİNİ KİRAYA VERDİ, KİMİSİN SATTI

Atina'nın merkezindeki Akadimias Caddesi’nde bulunan ve daha önce askeri okul olarak kullanıldığı belirtilen bina, Kanava Hotel and Tourism Enterprises SA tarafından kiralanarak otele dönüştürülecek.

Methana’daki Savaş Malulleri Termal Tedavi Merkezi’nin de en az 30 yıllık süreyle kiralanması için sözleşme imzalanması bekleniyor.

Merkez Atina’da sekiz katlı başka bir askeri binanın ise yaz aylarında kiralanması hedefleniyor.

Yunanistan ordusu, bu mülkleri değerlendirme stratejisiyle savunma yatırımlarının yükünü azaltmayı ve kaynak çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Ordu, daha önce de F-16 ve Mirage 2000 tipi savaş uçaklarını satışa çıkarmıştı. Yunanistan, bunun yerine Eurofighter jetleri satın almıştı.