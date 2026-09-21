Geri çağırma, Happy Hens markasının organik yumurtalarını kapsıyor. Ürünler Güney Kaliforniya ve Central Coast bölgesindeki marketlere, restoranlara ve çiftçi pazarlarına dağıtıldı. Yetkililer salgının devam ettiğini ve yeni vakaların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

ÇİFTLİKTE YAPILAN TESTLERDE ORTAYA ÇIKTI

Hastalanan kişilerle yapılan görüşmelerin ardından vakaların ortak noktasının Happy Hens yumurtaları olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yumurtaların üretildiği çiftlikte inceleme yaptı.

Çiftlikte tavukların bulunduğu alanlardan alınan örneklerin ikisinde Salmonella Enteritidis bakterisi tespit edildi. Yapılan genetik incelemede çiftlikte bulunan bakterinin, hastalanan kişilerden alınan örneklerdeki bakterilerle eşleştiği belirlendi.

Şirket bunun ardından belirli parti numaralarına sahip organik yumurtaları geri çağırdı. Geri çağırma kapsamında 12’li ve 18’li yumurta kolilerinin yanı sıra 20’li ve 30’lu paketler de bulunuyor.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaliforniya sağlık yetkililerine göre salgınla bağlantılı 23 vaka tespit edildi ve 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Yetkililer, geri çağrılan yumurtaların tüketilmemesini, çöpe atılmasını veya satın alındığı yere iade edilmesini istedi. Yumurtalarla temas eden kapların ve yüzeylerin de sıcak sabunlu suyla temizlenmesi öneriliyor.

Salmonella enfeksiyonu ishal, ateş ve karın kramplarına yol açabiliyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşirken küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir.