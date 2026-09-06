İngiliz asıllı Nijeryalı sosyal medya fenomeni Igho “Tiny” Ubiribo, Tayland’da yaptırdığı başarısız cinsel organı büyütme iğnesi sonrasında yaşamını yitirdi. Eşi Daniella Simba Allen ile Bangkok’ta tatilde olduğu sırada kozmetik bir prosedür geçiren 43 yaşındaki Ubiribo, operasyonun ardından masaj yaptırırken şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle bilincini kaybetti.

Sukhumvit Hastanesi'ne kaldırılan fenomen, doktorların gerekli tetkikleri yapmasına fırsat kalmadan akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık’ta yürütülen adli tıp incelemesinde, prosedür sırasında uygulanan enjeksiyondaki hyaluronik asit ve lidokain maddelerinin damar tıkanıklığına yol açarak emboliyi tetiklediği tespit edildi.

ALTIN KAPLAMA TABUTLA DEFNEDİLDİ

Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Ubiribo'nun, Londra'da düzenlenen görkemli bir törenle altın kaplama bir tabut içerisinde toprağa verildiği bildirildi.

Uzmanlar, maliyeti yüksek olan bu tür hyaluronik asit bazlı dolgu işlemlerinin kısa süreli etkilerine rağmen ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerken, olaya ilişkin hukuki ve adli süreçlerin Londra'daki yetkili mercilerce takibine devam ediliyor.