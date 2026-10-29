Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri sırasında daha kilolu haliyle kamera karşısına çıkan Ezgi Mola'nın son görüntülerindeki değişim, takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Oyuncunun çekim dönemindeki haliyle son paylaşımlarındaki görünümü arasındaki fark sosyal medyada merak uyandırırken, Mola'nın fiziksel değişimi yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun daha önce düzenli spor ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da bu değişimin ardından yeniden gündeme geldi.

EZGİ MOLA DÜZENLİ SPORLA GELEN DEĞİŞİMİ ANLATTI

Esra Ruşan'ın YouTube kanalında yayınlanan Herkes Kendine Baksın programına Nisan ayında konuk olan Ezgi Mola, son dönemde kendisine yaptığı en büyük iyiliğin düzenli spor olduğunu söyledi.

Geçen mayıs ayından itibaren haftada dört-beş gün pilates yaptığını anlatan oyuncu, uzun zamandır ilk kez bu kadar düzenli spor yaptığını belirtti. Mola, bu alışkanlığı sürdürmek istediğini ve oğlu Can'la daha rahat vakit geçirebilmek için kendisine özen gösterdiğini ifade etti. Beslenmesine de dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, daha fit ve enerjik olmayı hedeflediğini dile getirdi.







Mola, "Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım. Bir dönem yapıyorum, bir dönem bırakıyorum. Ama geçen mayıstan beri hiç ara vermeden 4-5 gün pilates yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Sonrasında da bırakmak istemiyorum. Çünkü kendime bir söz vermiştim. Çocuğumun yanında böyle daha fit, daha iyi koşturabilecek, ona iyi ayak uydurabilecek bir hale geleyim diye. Şimdi kendime en büyük hediyeyi kendime bakarak vermeye başladım. İyi besleniyorum" dedi.





“60 GÜNDE 20 KİLO VERDİ” İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023'te evlenen ve aynı yıl kasım ayında oğlu Can'ı dünyaya getiren Ezgi Mola, doğum sonrası kilo değişimiyle ilgili haberler üzerine açıklama yapmıştı.

2024 yılında, oyuncunun 60 günde 20 kilo verdiği öne sürülünce Mola, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanlamıştı. Tartısında doğum öncesine göre 14 kilo fazlası olduğunu belirten oyuncu, doğumun ardından hızla kilo verme baskısına girmek istemediğini söylemişti. Mola, kadınlara da bu konuda kendilerini zorlamamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.





ALAÇATI'DA SÖRF DERSLERİ ALDI

Ezgi Mola, spor alışkanlıklarının yanı sıra yeni deneyimlere de yöneldi. Ağustos 2026'da Alaçatı'daki yazlık evinde tatil yapan oyuncu, rüzgâr sörfü yaparken görüntülenmişti. Çeşme'de ders alan Mola, yaz sonuna kadar tek başına sörf yapabilecek seviyeye gelmeyi hedeflediğini söylemişti.





EZGİ MOLA SAAT KOLEKSİYONUNA BAŞLADI

Öte yandan; Ezgi Mola'nın son dönemdeki gündemlerinden biri de saat koleksiyonu oldu. Ünlü oyuncunun koleksiyonunun ilk parçasının, yaklaşık 100 bin TL değerindeki IWC Schaffhausen Calibre 853 olduğu belirtildi.







