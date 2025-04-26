Yılmaz Erdoğan'ın hem yönettiği hem de başrol oynadığı 'Organize İşler' filmi serisi, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Serinin ilki 2015 yılında, diğeri ise 'Organize İşler:2 Sazan Sarmalı' ismiyle 2019 yılında vizyona girmişti.

Erdoğan, bu filmin dizi versiyonu için hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Daha sonra da projenin Disney Plus'ta yayınlanacağı haberleri çıkmıştı. Ancak platformun yerli içerikleri durdurmasıyla proje rafa kalkmıştı.

Dizinin daha sonra bir başka dijital platform için çekileceği konuşulmuş, bu plan da gerçekleşmemişti.

NETFLIX İÇİN ÇEKİLECEK

'Organize İşler' hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şenol Sönmez'in yöneteceği 8 bölümlük dizinin bu yaz Netflix platformu için çekileceği iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Organize İşler' serisinin 'Sazan Sarmalı' adlı ikinci filminde 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, dizide rol alacağı kesinleşti. Komedyen Cem Yılmaz'a da teklif gittiği öğrenildi.

Yılmaz, 2005 yapımı 'Organize İşler' filminde 'Müslüm Duralmaz' karakterini canlandırmıştı.