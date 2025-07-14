İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık, 214 ruhsatsız tabanca ele geçirdik." dedi.

Yerlikaya, "Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve Motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledik." dedi.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste yapılan aramalarda;

-214 adet ruhsatsız tabanca,

-3 adet uzun namlulu tüfek,

-1 adet kalem tabanca,

-5 adet çelik yelek,

-2 adet çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik.

40 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.