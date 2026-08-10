Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çerçeve yasa teklifinin mevcut haliyle birçok sakınca barındırdığını belirtti.

Prof. Dr. Özgenç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yasa teklifinin PKK yöneticilerine kamu görevi yolu açtığını vurguladı. Yasanın bu haliyle geçmesinin devleti felakete sürükleyeceğini belirten Özgenç, şu uyarılarda bulundu:

‘YASA GERİ ÇEKİLMELİ’

“TBMM Adalet Komisyonu’nda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Kanun Teklifi, içeriği itibarıyla bir ihanet belgesi mahiyeti taşımaktadır! Bu teklifin düzeltilebilmesi için, Adalet Komisyonu Başkanı tarafından Komisyona geri çekilmesi gerekir. Bu tarihî adımın atılabilmesini sağlamak için Türkiye’yi direnmeye çağırıyorum. Bu çağrının etkili olabilmesi için, bugün (9 Ağustos Pazar) akşam saat 21.30’da başlamak üzere, 10 dakika süreyle pencereleriniz açık olacak şekilde lambalarınızı açıp kapatmanız, önem taşır!”

Prof. Dr. İzzet Özgenç, teklifin sakıncalarını ve sonuçlarını da şöyle sıraladı:

- TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Kanun Teklifini göre, PKK’nın Kandil’de bulunan bütün yöneticileri de haklarında hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmadan (m. 4, f. 1) tamamen serbest bırakılacaklardır (m. 3, f. 1).

- PKK yöneticileri hakkında daha önce verilmiş olan yakalama, gözaltı veya tutuklama kararları hemen kaldırılacaktır (m. 4, f. 1).

‘SİYASET YOLU AÇILIR’

- Bu kişiler hiçbir hak yoksunluğuna maruz bırakılmadan, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili ve hatta cumhurbaşkanı adayı olabilecek ve seçileceklerdir.

- Teklifin 7. maddesinin dördüncü fıkrasının a bendi hukuken hiçbir anlam ifade etmez.

- Ayrıca belirtilmelidir ki, teklif bu kişilerin serbest bırakılabilmek için bizzat başvurularını da bir koşul olarak aramamaktadır (m. 9).

Cemil Bayık

Kongreyi toplamışlardı

Terör örgütünün Kandil’deki elebaşları, Öcalan’ın silah bırakma çağırısın ardından Mayıs 2025 tarihinde Kandil ve Zap’ta kongresini toplamıştı. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Bese Hozat’a siyaset yolu da açılabilir.

Murat Karayılan (ortada)

Kandil yasadan memnun

Terör örgütünün Kandil’de bulunan elebaşıları, çerçeve yasanın komisyonda kabulünün ardından bir açıklama yaptı.

“Bu yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşımaktadır” ifadesine yer verilen açıklamada, “Bu yasa bir başlangıçtır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların çözümü için demokratikleşme mücadelesinin geliştirilmesi gerekir. Bu açıdan halklarımız ve tüm demokrasi güçleri, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü için örgütlenmeli ve mücadele etmelidir. O zaman çıkan yasa gerçek anlamda bir çerçeve yasa rolünü oynayabilir, önemli gelişmeler için bir başlangıç olur” denildi.