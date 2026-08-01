CHP Elazığ İl Sekreteri Av. Çağrı Uçar, il yönetimi, merkez ilçe yönetimi, disiplin kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili adına yaptığı açıklamada, görevlerinden ve parti üyeliklerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. Uçar, kararın kişisel değil ilkesel olduğunu belirterek, parti içi demokrasinin zedelendiğini ve örgüt iradesinin yok sayıldığını savundu.

KURULTAY İRADESİNE SAHİP ÇIKTI"

Açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı kararının yalnızca hukuki bir süreç olmadığı, partinin demokratik işleyişini doğrudan etkilediği belirtildi. Kurultaylarda ortaya çıkan iradenin CHP'nin meşruiyetinin temelini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu iradenin mahkeme kararlarıyla tartışmalı hale getirilmesinin parti geleneğine ve örgüt kültürüne zarar verdiği ifade edildi. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenen kurultay sonuçlarının yargı eliyle gölgelenemeyeceği kaydedildi.

"PARTİNİN GÜCÜ ÖRGÜTTEN GELİR"

Uçar, CHP'nin gücünü mahkeme salonlarından değil, üyelerinden, delegelerinden ve örgütlerinden aldığını belirterek, parti içindeki sorunların çözüm adresinin yargı değil, parti tüzüğü ve demokratik mekanizmalar olduğunu söyledi. Yıllardır partinin başarısı için emek verdiklerini dile getiren Uçar, bugün örgütlerin sesinin duyulmadığını, ortak akıl yerine dayatmaların öne çıktığını ifade etti.

"İLKELERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Toplu istifanın CHP'nin temel değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Uçar, demokrasi, hukuk devleti, laik Cumhuriyet ve sosyal demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, "Biz kişiler için değil, ilkeler için siyaset yaptık. Bundan sonra da makamların değil, ilkelerin; hesapların değil, vicdanın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.