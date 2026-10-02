SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun konuğu olan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, büyüklüğü 800 milyar liraya ulaşan fon vurgununu yorumladı. İktidarın şeffaf bir süreç yürütmediğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Bu konuda doğru adımlar atılmadı ve ve karşımıza bu örgütlü suç çıktı. Türkiye bugün bir mali kriz gibi görünen ama aslında bir sistem krizi ve siyasi kriz olarak algılanabilecek bir tartışmanın içine çekildi. Münferit, magazinel bir olayla da karşı karşıya değiliz. Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak, düğmelere basarak kim ne yaptı, kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti, 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkânına sahiptir. Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor.”

‘İKTİDAR HESAP VERSİN’

Hukuki boyuta dikkat çeken Dervişoğlu, şöyle konuştu: “Bizim iktidardan istediğimiz, münferit suç kapsamında birkaç kelleyi vermesi değil, özüyle köküyle hesap vermesidir. Bu Cumhuriyet tarihimizde kamu gözetiminde gerçekleştirilen en büyük soygundur. Bu bence tek başına işlenebilecek bir suç değil. Bu bir örgütlü suç. Birkaç kişiyi sorumlu atfederek bu suçu münferit bir suç gibi tanımlayabilmek mümkün değildir. Bizim iktidardan istediğimiz, münferit suç kapsamında birkaç kelleyi vermesi değil, özüyle köküyle hesap vermesidir.”

Milyarlar yurt dışı hesaplara yollandı

Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, fon krizinin ‘göz göre geliyorum’ diyen bir olay olduğunu söyledi. Erbakan, şu görüşleri paylaştı: “Bu doyumsuzluğun, para hırsının, kolay yoldan zengin olma hırsının ve maalesef devlet kurumlarındaki denetimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir süreçtir. 2025’te Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ifadeleri var. Uzmanların uyarıları var. Bunlara rağmen neden görmezden gelindi?”

Olayın siyasi bağlantılarını sorgulayan Erbakan, şöyle devam etti: “Bu fonların içindeki şirketlerin yönetimlerine baktığınızda bürokratlar, iktidar partisinden siyaset yapmış isimler. Kısa sürede fahiş kazançlar elde eden yani yükseliş döneminde girip de batmadan hemen önce çıkan iktidar partisinde siyaset yapmış siyasilerin olduğunu görüyoruz.”

‘KOMİSYON KURULMALI’

Erbakan, “1 trilyona yakın buharlaşan paradan söz ediyoruz. Bunun geri alınması zor. Maalesef ellerini kollarını sallayarak yüz milyarlarca lirayı, milyarlarca doları yurt dışındaki hesaplarına aktarmışlar. Yüzyılın dolandırıcılığı. Dolayısıyla bir Meclis araştırma komisyonuyla olayın incelenmesi ve sorumluların ay beyan ortaya çıkarılması son derece önemli” dedi.

Hafta oldu ne gözaltı ne soruşturma var

SP lideri Mahmut Arıkan, fon krizinin ülkede yaşanan çifte standardı ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Fon krizi sinyalleri verildiği dönemde tepki vermeyen sistem AK Parti’nin önemli kurmaylarından biri Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını yapıyor. Aradan neredeyse bir hafta geçti ne bir soruşturma ne bir gözaltı var. AK Parti’nin yine önemli kurmaylarından birinin oğlunun malla alakalı tedbir konuluyor. Bir saat sonra tekrar kaldırılıyor. 1.5 sene bekleyen sistem, fon krizinde bir kurmayın oğlu olunca bir saatte karar verebiliyor.”

Fon krizi için kurulan mekanizmaya dikkati çeken Arıkan, “Denetleme mekanizmasının içerisindeki insanlar kendi uygulamalarını denetleyecekler. Bu sağlıklı bir sistem değil” dedi. Arıkan, SÖZCÜ TV ve Aslı Kurtuluş Mutlu adına dikilen fidanların sertifikasını verdi.

MHP: Fonu araştırmaya gerek yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon krizi ile ilgili konuştu. Yıldız, “Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, her türlü takibi yapıyor. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez” dedi. Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talepleri hatırlatılan MHPli Feti Yıldız, “Bilmiyorum, gerek de görmüyorum” karşılığını verdi.