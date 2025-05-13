İçi boşaltılmış PKK, kendini feshetti. Örgütün alt kademedeki silahlı güçleri ve orta - üst düzey kritik isimleri Suriye’nin kuzeyinde, ana omurgasını YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet yürütüyor. Bir kısmı da terör örgütünün istihbarat örgütleri ve ABD’li - İsrailli generallerle görüşmelerini sağlayan PYD ve TEV-DEM adlı yapılanma içinde. 3 bin PKK’lı Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine geçti. Birçoğu kırmızı bültenle ve para ödülüyle aranıyor. İşte isim isim o teröristler...

104 ASKERİMİZİN KATİLİ

AZAD SİMİ: Dağlıca’da 12, Aktütün’de 17, Gediktepe’de 11, Beyyurdu’nda 3, Çukurca’da 33 askerimizi şehit etti. Farklı zamanlardaki saldırılarda 104 askerimizi şehit eden terörist şu anda SDG sorumlusu ve Mazlum Abdi’nin yardımcısı. ABD senatörleriyle ve görüşüyor, ABD generalleriyle gizli toplantılara katılıyor.

SURİYE’DE SALDIRDILAR

MUSTAFA OSMAN REŞO: TSK’nın Suriye Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı, Resulayn ve Tel Abyad’a düzenlenen Barış Pınarı harekatlarında Mehmetçiğe saldırıları yönetti. 54 askerin şehit olduğu saldırıların emrini verdi.

AHMET ŞEKER: Asker, polis ve sivil 257 kişinin öldürülmesinden sorumlu. Aktütün ve Dağlıca baskınlarının da faili. Fransa’da öldü.

KARAKOLLARIMIZA SALDIRDI

HÜSEYİN KAHRAMAN: Çukurca’da 67 güvenlik görevlisini şehit ettti. Suriye’de YPG’de bölük sorumlusu.

ASYA ABDULLAH REYHAN MUHAMMED: PYD’nin eş başkanı olarak Avrupa’da davetlere gidiyor.

SURİYE’YE GEÇENLER ARASINDA KİMLER YOK Kİ

20 milyon lira ödülle aranan var

FAWZA EL YUSUF: Siirt-Şırnak kırsalında çok sayıda kanlı saldırıda yer aldı. Suriye’ye PYD sorumlusu olarak gönderildi. Şam ile baş müzakereci olarak görüşüyor.

SEMİR ASO: Kandil ve Irak’ta üst düzey yöneticilik yaptı. Suriye’ye YPG saflarına geçti. Ruslarla, İranlılarla ve gizli servislerle tüm görüşmeler bu kişi üzerinden yürüyor.

MUSTAFA DAŞDEMİR: Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016’da hendek olaylarının başında yer alıp 14 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katıldı. Irak’a, buradan da Suriye’ye kaçtı.

VELİD HALİL: Şam’da Öcalan’ın yanında uzun yıllar yer aldı. Kandil’de PKK yöneticiliği yaptıktan sonra Suriye Kürt Yüksek Konseyi ile PYD’nin üst düzey elebaşlığına getirildi.

SALİHA BİŞKİN: Suriye’de PYD-YPG’nin sekretaryasında. Şara yönetimi, ABD ve İsrail’li yöneticilerle sık sık bir araya geliyor. 51 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyor.