Türk müziğinin iki önemli ismi Orhan Gencebay ve Tarkan, samimi bir buluşmada aynı şarkıda buluştu. Gencebay'ın bağlamasıyla çaldığı “Hatasız Kul Olmaz” eserine Tarkan da sesiyle eşlik etti. İkilinin birlikte müzik yaptığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

ORHAN GENCEBAY BAĞLAMAYI ELİNE ALDI, TARKAN EŞLİK ETTİ

Orhan Gencebay, buluşma sırasında bağlamasını eline alarak 1970'li yıllardan bu yana müzikseverlerin hafızasında yer eden “Hatasız Kul Olmaz”ı çalmaya başladı. Tarkan da usta sanatçıya sesiyle eşlik etti.

İkilinin aynı şarkıyı seslendirdiği görüntüleri, Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya hesabından paylaştı. Emre, videoya “Tarkan'ımla Orhan'ım, iyi geceler” notunu düştü.

TARKAN YILLAR ÖNCE DE YORUMLAMIŞTI

Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” ile geçmişe dayanan bir müzik bağı bulunuyor. Megastar, Orhan Gencebay'ın unutulmaz eserini 2012 yılında yayımlanan “Orhan Gencebay ile Bir Ömür” saygı albümü için yeniden yorumlamıştı.

Yıllar sonra iki sanatçının bu kez aynı ortamda bir araya gelerek eseri birlikte seslendirmesi, müzikseverlere nostaljik anlar yaşattı.