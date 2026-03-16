Usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle Zincirlikuyu’daki bir hastaneye başvurdu. İlk değerlendirmelerin ardından koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı tedavi altına alındığı belirtildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Sağlık durumu yakından takip edilen Gencebay’a gerekli tetkikler yapıldı ve doktorlar, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulmasına karar verdi.

Sanatçının eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının yanında olduğu, Gencebay’ın yalnız bırakılmadığı ifade edildi.

EŞİ SEVİM EMRE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan çıkan haberler sonrasında Eşi Sevim Elif Emre, ''Bu haber asılsızdır, Orhan bey kale gibidir.'' paylaşımını yaptı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA UMUT OLMUŞTU

Müzik dünyasının 'Baba'sı Orhan Gencebay, yine gönülleri fethetti! Henüz 13 yaşında olan ve hayata tutunmaya çalışan bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için harekete geçen Gencebay, koleksiyonundaki en özel, en kıymetli enstrümanını satışa çıkardığını duyurdu.

Öte yandan usta sanatçı Orhan Gencebay, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Gencebay ilk evliliğini 1966 yılında ses sanatçısı Azize Atalay ile yaptı. 1977’de sona eren bu evlilikten Altan Gencebay adında bir oğlu dünyaya geldi.

Sanatçı, ikinci evliliğini ise 1978 yılında Sevim Emre ile gerçekleştirdi. Çiftin bu evlilikten Gökhan Gencebay adında bir oğulları bulunuyor.