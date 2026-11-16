Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda özel hayatından müzik dünyasına, Türkiye'nin dünyadaki konumundan geleceğe yönelik planlarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, vasiyetini henüz hazırlamadığını söylerken ailesine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti.

“VASİYETİMİ HAZIRLAMADIM”

Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından aile içinde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine bu durumların kendisini üzdüğünü belirten Gencebay, vasiyetini henüz hazırlamadığını söyledi.

Usta sanatçı, ailesiyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var.”

HAYATININ FİLM YAPILMASINI İSTEMİYOR

Kendi hayatının beyaz perdeye aktarılmasını isteyip istemediği sorulan Gencebay, böyle bir projeye sıcak bakmadığını dile getirdi. Hayatının yanlış anlatılabileceğini ve farklı yorumlara açık hale gelebileceğini belirten sanatçı, bunun yerine yaşamından kesitleri kitaplaştırmayı daha doğru bulduğunu söyledi.

Gencebay, yaşamı boyunca karşılaştığı ders verici olayları bir kitapta toplamayı düşündüğünü, ayrıca belgesel yapma planının da bulunduğunu ifade etti.