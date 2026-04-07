Düzenlenen ödül gecesinde sahneye çıkan Orhan Gencebay, yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Usta sanatçının sözleri salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Onur ödülünü almak için sahneye çıkan Orhan Gencebay, konuşmasında ödülün anlamına dikkat çekti. Ödüllerin insanları motive ettiğini vurgulayan sanatçı, konuşmasının bir bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Gencebay'ın sözlerinin ardından salondan büyük alkış aldı.

''ATATÜRK'ÜMÜZ BİZİM CANIMIZ''

İzleyicileri alkış için ayağa kaldıran ifadeler şu şekilde:

''Tüm ödül alanları, verenleri tebrik ediyorum. Ödül insanları motive eder. Son derece güzel bir görevdir diyorum. Buradan anmamak mümkün değil. Canım Türkiye'mi bize bir nevi ödül olarak hazırlayan Atatürk'ümüze Allah gani gani rahmet eylesin, canımız o bizim. Onu çok seviyoruz.''

''GÖZÜNÜZÜ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN AYIRMAYIN''

Gecede ödül alan bir diğer isim Gonca Cilasun oldu. Cilasun da konuşmasında gençlere seslenerek Atatürk’ün yolundan ayrılmamaları yönünde mesaj verdi: ''Genceciksiniz, aydınlıksınız, yolunuz aydın olsun, sakın gözünüzü ışıktan yani yol gösterenden yani doğru olandan yani Mustafa Kemal Atatürk'ten ayırmayın. Bizi bir yapın, bir arada tutan temel sapasağlam bir temel. Lütfen o temelden ayağınızı ayırmayın. ''