Orhan Hakalmaz'ın eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile birlikte yaşadığı villa, sade ancak konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. Ailenin gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği görülürken, sanatçının paylaşımlarında yer alan detaylar da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.