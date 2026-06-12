Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Orhan Hakalmaz, özel yaşamından paylaştığı karelerle dikkat çekti. Doğanın içinde yer alan ve sakin atmosferiyle öne çıkan villasında ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren sanatçının evi, mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Uzun yıllardır Türk Halk Müziği'nin önemli temsilcileri arasında yer alan Orhan Hakalmaz, bu kez sanat yaşamından çok özel hayatıyla gündeme geldi. Sanatçının zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği yaşam alanı, doğal çevresi ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.
Doğayla iç içe bir bölgede konumlanan iki katlı villa, geniş bahçesi ve ferah kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Şehrin yoğun temposundan uzak bir yaşam sunan ev, sahip olduğu manzara ve doğal dokusuyla da beğeni topluyor.
Orhan Hakalmaz'ın eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile birlikte yaşadığı villa, sade ancak konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. Ailenin gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği görülürken, sanatçının paylaşımlarında yer alan detaylar da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum alan villa için kullanıcılar, "huzurlu", "doğayla uyumlu" ve "yaşamak isteyeceğim bir ev" değerlendirmelerinde bulundu. Hakalmaz'ın yaşam alanı, doğal atmosferi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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