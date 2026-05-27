Mahkemenin CHP'nin kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi.
Evrensel'in haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın basın danışmanı ve eski ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz görevinden istifa etti.
Sarıbal, "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelmişti.
'İHRAÇ' ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI
Halkevleri, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiğini belirttiği CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatılacağını açıklamıştı.
Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal'a ilişkin bir açıklama yaparak Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'ne "ihraç" çağrısı yapmıştı.