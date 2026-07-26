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T.C. ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2026/347 Esas

Konu: CANİP ALTIN RECEP ALTIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan CANİP ALTIN ile ilgili bilgisi olanların (en son haber tarihi ya da ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumu ile ilgili olarak) 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 22342558438

ADI SOYADI: CANİP ALTIN

BABA ADI: CANİP

ANA ADI: AYŞE

DOĞUM TARİHİ: 16/10/1952

DOĞUM YERİ: ORHANELİ

İKAMETGAH ADRESİ: Ağaçhisar Mah. Ağaçhisar Sk. No: 9 Orhaneli/ BURSA

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