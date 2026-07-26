ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/347 Esas
Konu: CANİP ALTIN RECEP ALTIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan CANİP ALTIN ile ilgili bilgisi olanların (en son haber tarihi ya da ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumu ile ilgili olarak) 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 22342558438
ADI SOYADI: CANİP ALTIN
BABA ADI: CANİP
ANA ADI: AYŞE
DOĞUM TARİHİ: 16/10/1952
DOĞUM YERİ: ORHANELİ
İKAMETGAH ADRESİ: Ağaçhisar Mah. Ağaçhisar Sk. No: 9 Orhaneli/ BURSA
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