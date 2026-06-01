ORHANGAZİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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T.C.

ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTU S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 16160100910 Bursa Orhangazi Camikebir Avlulu Kargir Ev 289 21 108,46 Tam Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanı 7.727.160,00 772.716,00 09.07.2026 14:00



1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın (Kamu Konutu) satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde (Orhangazi Hükûmet Konağı 2. Katı) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- Bahse konu taşınmaz 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılacak olup satış sonrası ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişilerden Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun taahhütname alınacak ve tapu kaydına “satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı” şerhi konulacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat makbuzu (Ziraat Bankası Orhangazi Şubesi TR 50 0001 000 315 0000 1000 5274 İBAN nolu (T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı) hesabına açıklama kısmına dosya numarası belirtilerek yapılacak ödemeye ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi Orhangazi Milli Emlak Şefliğine ibraz edilecek.)) veya 2886 sayılı Kanunun 27.Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu.

b) Yerleşim yeri (İkametgâh) Belgesi

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temin edilebilir.)

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

f) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Satış bedelinin tamamı peşin veya ¼ peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitte ödenebilir.

6- İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

7-Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bilgi için Telefon: (0224) 5731015 İlan olunur.



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