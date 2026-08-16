Bursa-Yalova karayolunun Orhangazi bölümünde saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada bir araç takla attı. İznik Kavşağı'nda gerçekleşen çarpışmada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, Bursa'dan Yalova yönüne giderken kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Doğan M. (55) yönetimindeki ve Muhammed H. (25) yönetimindeki araçlarla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı. Kazada Abdullah D., Doğan M., Muhammed H. ile aynı araçta bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Yalova yönündeki trafik bir süre kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından akış normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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