

Tuul Vadisi'nde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde yürütülen kazı çalışmaları sonrası kayıp şehir Togu Balık, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kazı çalışmasında Türklerin madencilik çalışmalarına yönelik önemli bulgular elde edildi.

KAYIP ŞEHİR BULUNDU

Orhun Yazıtları'nda adı geçen ve kayıp olan Togu Balık şehri geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları sonrası bulundu. 8 bin kilometre uzunluğundaki Tuul Vadisi'nde yürütülen kazılarda, Türklere dair 100 yıllık bir geçmiş de ortaya çıkmış oldu. Türklerin yerleşik hayat geçişine dair önemli bulgular elde eden kazı ekibi, alanda 7 çadır ve bir laboratuvar kurdu.

MOĞOL BİLİM İNSANLARIYLA ÇALIŞIYORLAR

40 kişilik ekip, arkeologlar, sanat tarihçileri, botanikçiler, paleograflar ve sondaj çalışanlarından oluşuyor. Eserleri yerinde inceleyen ekip, binden fazla tarihi eseri de gün yüzüne çıkardı.

TÜRKLERE DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR ÇIKTI

Türklerin madencilik çalışmalarına dair önemli bulgular elde ettiklerini belirten İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, ellerinde ciddi veriler olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen yıl keşfettiğimiz şehir kenarındaki alan ve atölyelerde altın ile bakırın işlendiğini tespit ettik. Yüzey araştırmalarımızda antik dönemden kalma maden çukurlarını da bulduk. Dolayısıyla şehrin ekonomisinin madenciliğe dayandığı noktasında şu an elimizde ciddi veriler var. Bundan sonra çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Bir taraftan da mimariyi çalışıyoruz. Bir saray kalıntısı üzerindeki çalışmalarımızı bu yıl bitirmek üzereyiz"