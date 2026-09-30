İngiltere merkezli Belmond şirketi tarafından işletilen ve Paris-İstanbul-Paris hattında sefer yapan tarihi tren, 25 Eylül'de Paris'ten yola çıktı. Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanıyla tanınan tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçerek Türkiye'ye girdi.

Budapeşte, Bükreş ve Varna'da konaklayan tarihi tren 70'ten fazla yolcusuyla Bakırköy Garı'na ulaştı.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tarihi trenin yolcuları için Bakırköy Garı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından yolcular, kendileri için bekleyen araçlarla konaklayacakları otellere hareket etti.

Trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket edeceği ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

"İSTANBUL YOKSA BUNUN SİHRİ OLMAZ"

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, "Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul'a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen her yolculuğun kendi özelliği olduğundan bence çok sevindiğimiz bir yolculuk oluyor. Bana göre de, yolcular içinde eğer İstanbul yoksa, o zaman bunun mucizesi, bunun sihri olmaz" dedi.