Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşıyor. NASA'nın "yılın en güzel meteor yağmurlarından biri" olarak tanımladığı Orionidler, uygun koşullarda dünyanın dört bir yanından çıplak gözle görülebilecek.

NASA'ya göre bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım arasında etkili olacak meteor yağmurunu izlemek için teleskop gerekmiyor. Ancak karanlık bir gözlem noktası seçmek önem taşıyor.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAKLAŞIN

NASA, şehirlerden ve sokak lambalarından uzak, ışık kirliliğinin mümkün olduğunca az olduğu bir yer seçilmesini ve hava koşullarına hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.

NASA, gözlerin karanlığa alışması konusunda da "Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir sürede gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız" diyor.

Kuzey yarımkürede bulunanların güneydoğuya, güney yarımküredekilerin ise kuzeydoğuya doğru bakması öneriliyor. BBC Türkçe'nin aktardığı NASA bilgilerine göre, gözlem için 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatleri de en iyi zaman olarak belirtiliyor.

Ay'ın 26 Ekim'deki dolunay evresine yaklaşırken giderek daha fazla aydınlanması, en yoğun dönemde görülebilecek meteor sayısını etkileyebilir. Ay ışığı özellikle daha sönük meteorların bir bölümünü görmeyi zorlaştırabilir.

HALLEY'İN ARDINDA BIRAKTIĞI PARÇALAR

Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley kuyrukluyıldızının geride bıraktığı parçaların içinden geçmesiyle oluşuyor. Bu parçalar, saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla atmosfere giriyor. Havayla sürtünerek buharlaşmaları sonucu gökyüzünde ışık çizgileri beliriyor. Bu izler birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor.

Meteorlar gökyüzünde Orion takımyıldızındaki bir noktadan geliyormuş gibi göründüğü için Orionid adını taşıyor. Halley'den kopan parçaların oluşturduğu diğer meteor yağmuru ise mayıs ayı civarında görülen Eta Aquariids.