Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, 2026 yılındaki performansıyla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasına girdi.
25 yaşındaki milli futbolcu, 2026 yılında çıktığı 37 karşılaşmada 27 gole doğrudan katkı sağlayarak listenin üçüncü basamağına yerleşti.
ZİRVEDE BARCELONA'NIN YILDIZI VAR
Bu kategoride Barcelona forması giyen Fermin Lopez, 45 maçta 34 gole katkı sağlayarak zirvede bulunuyor. Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes ise 33 karşılaşmada 28 gole doğrudan etki ederek ikinci sırada yer alıyor.