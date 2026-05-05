Beşiktaş Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenerek kupaya yarı finalde veda etti. Maçın ardından Orkun Kökçü yaptığı açıklamada taraftardan özür diledi.

Milli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok. Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız."

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum."