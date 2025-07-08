Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bizzat yürüttüğü Orkun Kökçü transferinde mutlu son çok yakın... Önceki gün Portekiz’in Lizbon kentine giden Adalı, Benfica yönetimiyle masaya oturdu. Siyah-beyazlıların teklifi 1 yıllık kiralama ardından satın alma opsiyonuyla 4 yıllık sözleşme oldu. Portekiz kulübü, 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Adalı, 30 milyon Euro’ya kadar çıktı. Kiralama bedeli, zorunlu satın alma opsiyonu ve taksitli ödemeler konusunda pazarlıklar bitme noktasına geldi.

AİLESİYLE BİRLİKTE İSTANBUL’A GELECEK

Kartal, Benfica’nın şartlara bağlı bu teklifi kabul etmesini beklerken Orkun Kökçü, Beşiktaş aşkına gemileri yaktı. Milli orta saha, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa hazırım. Sizden kolaylık bekliyorum” diyerek Benfica yönetimine seslendi. Bu arada Orkun’un ailesinin de Portekiz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi. Transferde önemli mesafe kat eden Adalı, birkaç güne resmi imzayı atıp, Hollanda’da bulunan Orkun’u ve ailesini İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.