FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Auckland ile Benfica karşı karşıya geldi… Benfica’da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü kulübünün Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.
Orkun, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye sert tepki gösterdi. Lage de bu anlarda Orkun'a sus işareti yaptı.
Bu olaydan sadece 2 dakika sonra Renato Sanches fileleri havalandırdı. Sanches’in golü sonrası Orkun Kökçü ile Bruno Lage’nin bir şeyler konuştuğu görüldü.
🤬 | Séquence incroyable ! Explication musclée entre Orkun Kökçü, mécontent de sortir, et son entraîneur Bruno Lage ! 😮⚡— DAZN France (@DAZN_FR) June 20, 2025
Suivez la rencontre @SLBenfica 🆚 @AucklandCity_FC gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/SJja9CDbjh