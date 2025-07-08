Beşiktaş’ta yeni haftayla birlikte transfer mesaisi başladı. Başkan Serdal Adalı dümene geçti ve rota Portekiz’in başkenti Lizbon olarak belirlendi. Görüşmelerin merkezi Benfica olacak. Hedefteki ilk isim Orkun Kökçü. Adalı, sağ ve sol kanatta forma giyebilen Andreas Schjelderup’un transferi ve Gedson Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’si konularını da görüşecek. Milli futbolcu Orkun, Benfica’dan ayrılıp, Beşiktaş’a gelmek istediğini Adalı’ya iletti. Siyah-beyazlıların Başkanı, Benfica’ya 1 yıl kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif yapacak.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLADI

24 yaşındaki yıldızın 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli camiada maliyeti karşılama operasyonu başlattı. Beşiktaş taraftarları, Orkun Kökçü'nün Instagram hesabındaki son paylaşımına Orkun Yuvaya' etiketiyle 100 bin üzerinde mesaj gönderdi. Beşiktaş taraftarları, Orkun Kökçü transferi için Beşiktaş büyüklerinden ve iş insanlarından ''Orkun için büyükler göreve'' etiketi ile bir kampanya başlattı.

Beşiktaş, Orkun'u ilk yıl için kiralık daha sonra zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlı taraftarlar çocukluğunda Beşiktaş'ı tuttuğunu söyleyen milli yıldızın geçmişte yaptığı şu açıklamaları

X'ten paylaşmaya devam ediyor:

"Beşiktaşlıyım, tabii ki küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim. Beşiktaş'ta oynamak güzel bir histir. İnşallah onu gelecekte yaşayabilirim."



BENFİCA ABLUKADA

Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş'ta bir diğer hedef Norveçli Schjelderup... Schjelderup geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşı olan 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görme niyetinde. Schjelderup’un piyasa değeri 15 milyon Euro... Adalı, başkanlık koltuğunda oturduğu günden beri Gedson’un bonservisinin yüzde 100’üne sahip olmak istiyor. Yüzde 50’nin sahibi Benfica yönetimiyle masaya oturacak olan Kartal’ın patronu, bu meseleyi çözüme kavuşturmayı hedefliyor.