Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
İmza töreninin ardından sahaya çıkan Orkun Kökçü, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarlara "üçlü" çektirdi. Orkun, saha kenarındaki topları da tribünlere attı. Bir taraftar sahaya girip Orkun Kökçü'ye sarılırken, milli futbolcu taraftarla birlikte tribünlere "üçlü" çektirdi.
Orkun Kökçü'nün tribünleri selamlamasının ardından imza töreni sona erdi.