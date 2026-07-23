UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Maçın tek golünü kaydeden Orkun Kökçü maç sonrası açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun konuşması şu şekilde:

‘BİTİRİCİLİĞE ÇOK ÇALIŞTIK’

"Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz.İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü."

VINCENZO ITALIANO SÖZLERİ

"Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız."

‘BU STATTA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM’

"İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi."