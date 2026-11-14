Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla çocukluk hayalini yaşadığını ancak hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını söyledi.

UEFA'ya konuşan milli futbolcu, Beşiktaş'ta oynamanın ve kaptanlık yapmanın kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim."

"BAŞKA BİR KULÜPTE OLSAM BU KADAR TEPKİ GÖSTERMEM"

Kökçü, maçlarda verdiği tepkileri de kulübe duyduğu bağlılıkla açıkladı. Beşiktaş'a özel duygular beslediğini belirten kaptan, "Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum." dedi.

"HOCA KİME GÖREV VERİYORSA HERKES HAZIR"

Italiano hakkında da konuşan Kökçü, takımın ortak hedef doğrultusunda hazır olduğunu belirterek, "Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır. Herkes aynı şeyin peşinde. Futbol olarak da hocamızın istediği şeyler takıma uyuyor." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğine de değinen milli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımız zaten her koşulda destekliyor ama böyle devam ettiğimizde daha farklı bir atmosfer görüyoruz. Bu durumun rakipleri de daha da zorladığını düşünüyorum."