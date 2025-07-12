Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmayı başardı.

Siyah-beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu Başkan Serdal Adalı ile birlikte özel jetle İstanbul'a geldi. Beşiktaş taraftarının Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Orkun Kökçü'yü Beşiktaş taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica ile 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaşmaya varmıştı. Toplam 30 milyon Euro maliyeti olacak transferin 25 milyon Euro'luk bölümü 5 taksit halinde ödenecek. Yıldız orta sahanın Beşiktaş’tan senelik 6 milyon Euro net maaş alacağı öğrenildi.

Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.