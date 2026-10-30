Beşiktaş'ta ayak tabanı ve topuğundaki problem nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, kaptanını tamamen iyileşmeden oynatmama kararı aldı.

İki günlük iznin ardından yapılan idmanda da yer almayan milli futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giyme ihtimali düşük olduğu aktarıldı.

KISA SÜRE OYNAMA TALEBİNİ DE REDDETTİ

Sağlık ekibinden her gün Orkun'un durumuna ilişkin rapor alan Italiano, oyuncusunun Başakşehir maçında kısa süre de olsa sahaya çıkma talebini risk almamak için reddetti.

İtalyan teknik adamın, "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum" diyerek bu konudaki tutumunu ilettiği belirtildi.

ORTA SAHADA NDIDI-OLAITAN PLANI

Orkun'un yokluğunda orta saha kurgusunu yeniden şekillendiren Italiano, Wilfred Ndidi-Junior Olaitan ikilisine şans vermeyi hedefliyor.

Bu sezon 5 gol ve 4 asist üreten Orkun'un yokluğunda, son Başakşehir maçında da gol atan Olaitan öne çıkıyor. Toplam 2 gol ve 7 asistle kaptanıyla aynı sayıda skor katkısına ulaşan genç oyuncu, teknik direktörünün güvenini kazandı.