Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün çok şık birer gol ve asistle yıldızlaştığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların diğer golünü ise Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, 19. haftada Eyüpspor ağlarına Siyah-Beyazlı formayla gönderdiği ilk golden beri daha rahat oynadığının altını çizerek şunları söyledi:

"İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik, sevmediğimiz bir şey. Nerede hata yaptığımızı analiz etmemiz gerek. sonuçta 3 puan önemliydi ve 3 puanı aldık. Milli araya daha güzel bir şekilde girdik. Milli aradan döndükten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kışın kampta söylediğim gibi ilk golü attıktan sonra açılacağımı hissediyordum. Genelde öyle olur zaten futbolda. İlk golün arayışında heyecana kapılıp mantıksız şeyler yapıyor futbolcular. İlk golden sonra açılıp daha rahat oynamaya başladım. Formdayım. Böyle devam etmek istiyorum, bu da çalışarak olacak."

ROMANYA MAÇI SÖZLERİ

Milli futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile karşılaşacağımız kritik maç hakkında da şu açıklamayı yaptı:

"Konuştuk birbirimizle. herkes ne yapacağını biliyor. En önemlisi bizim için o iki maçı en iyi şekilde bitirmek. Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için hocamız bizi daha erken toplamaya karar verdi. 1-2 güne kampa katılacağız. İyi çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz."