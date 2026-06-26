2026 Dünya Kupası'nda ilk iki maçtaki mağlubiyetin ardından son karşılaşmada ABD'yi 3-2 mağlup etsek de elenmemizin önüne geçemedi... Ev sahibi ve grup lideri ABD karşısında ikinci golü atan Orkun Kökçü ise karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Bu maçta galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. Ortada onurumuz ve şerefimiz vardı, onu kurtardığımızı düşünüyorum. Buraya gelene kadar herkesin kendine eleştiri yapması lazım. Bunu ülkemiz hak etmedi, biz hak etmedik. Çok şey denilebilir ama zamanı değil. Herkes duygusal anlamda yüksek.

Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek çok mutluyuz. Bu da bir deneyim oldu, inşallah devamı da gelir, nice Dünya Kupalarına katılırız..."