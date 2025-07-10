Ve Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transferi resmiyete kavuşmak üzere... Lizbon’a uçan Başkan Serdal Adalı, Benfica Başkanı Manuel Rui Costa’yla masaya oturdu.
Milli yıldızın “Gidersem sadece Beşiktaş olur” restiyle köşeye sıkışan Portekiz kulübü, Adalı’yla bonservis şartları üzerinde pazarlıklar yaptı. Siyah-beyazlı kulübün patronu, 30 milyon Euro’yu 3 taksit halinde ödeyebileceklerini iletti. Orkun’la 1 yılı kiralık olmak üzere toplam 5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan yönetim, yarın işi resmiyete dökecek.
SENELİK 6 MİLYON EURO KAZANACAK
Benfica yönetimi, Sportif Direktör görevine yeni getirdiği Mario Branco’yla son kez Orkun Kökçü konusunu görüşecek. Fenerbahçe’den ayrılıp, Portekiz devinin yolunu tutan Branco, oyuncunun satışı konusunda beklenenin dışında bir görüş vermemesi halinde transfer gerçekleşecek. Yıldız orta sahanın Beşiktaş’tan senelik 6 milyon Euro net maaş alacağı öğrenildi. Toplam maliyeti 60 milyon Euro’yu bulacak Orkun, Türk futbol tarihinin en maliyetli yerli transferi olacak.