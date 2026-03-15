Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda yılın frikiği olmaya aday bir gol atan Orkun Kökçü'nün serbest vuruşu ise çok konuşuldu...

Beşiktaş'ın kaptanı ve 10 numarası, korner çizgisine yakın noktadan attığı golü ve karşılaşmayı yayıncı kuruluşa şöyle yorumladı:

İlk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi rakip 10 kişiye düştü. Topu daha çabuk çevirmemiz lazımdı. Önde daha kalabalık olmamız lazımdı. Daha çok ortadan oynamayı denedik, rakip de onu bekliyordu. Hocamız onu daha iyi yapmamızı söyledi devre arasında. İkinci yarıda daha enerjik ve önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık.

Güzel bir goldü, inşallah devamı gelir. Hava bozulmasın, galibiyetler devam etsin, bizim için önemli olan o."

"BENİMKİ BİRAZ DAHA ÇİZGİYE DOĞRU"

Attığı frikik golünün, Sergen Yalçın'ın Milli Takım formasıyla 1996'da İzlanda ağlarına gönderdiği serbest vuruşa benzetilmesi üzerine Orkun Kökçü şu yorumu yaptı:

"Benimki biraz daha çizgiye doğruydu galiba ama Sergen Hoca'nınki de çok güzel gol. Onu yarın hocamla konuşurum 'Hangisi daha güzel gol?' diye. Uzun bir ara sonra frikikten gol bulduk o da güzel oldu. Güzel bir his.