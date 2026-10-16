Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, milli futbolcunun ayak bileğinde aldığı darbeye bağlı morarma tespit edildi ve ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Orkun, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ın deplasmanda 3-2 mağlup edildiği karşılaşmada sakatlanmış, ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bırakmıştı. Beşiktaş kaptanının Trabzonspor karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağına teknik heyetin maç öncesindeki son değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

'RİSK ALMAK İSTEMEDİK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından Orkun'un durumuna ilişkin şunları söylemişti:

"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."