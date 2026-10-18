Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevu öncesinde Beşiktaş'ta hazırlıklar son aşamaya geldi. Siyah-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzonspor karşılaşmasının taktik provasını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Italiano sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.

Takımın sahadaki beyni ve kaptanı olan Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyemeyecek olması, teknik heyeti orta alanda yeni bir arayışa itti.

MERKEZ ÜÇLÜ NETLEŞTİ

Vincenzo Italiano, Papara Park'taki zorlu atmosferde oyunun kontrolünü elinde tutabilmek adına orta saha kurgusunda görev vereceği isimleri belirledi. Savunma önünde emniyet sübabı görevini üstlenerek rakibin geçiş hücumlarını kesme ve orta saha direncini koruma rolünü Salih Özcan üstlenecek. Fabio Miretti ise oyun kurulumu, pas dağıtımı ve hücum geçişlerindeki ana yönlendirici olarak sahada yer alacak.

Hoffenheim maçında da asistini yapan Junior Olaitan, yüksek enerjisi, dinamizmi ve ikinci bölgeden ceza sahasına yapacağı topsuz koşularla hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak.